被猛攻特權疫苗快發瘋！ 柯文哲撂話恐嚇民進黨：總統府打幾支到時候公布

綠營大爆藍營施打疫苗個資，還批評「特權疫苗」，引發台北市長柯文哲不滿，揚言要公布總統府施打疫苗情況。對此，總統府表示，總統府員工都是就工作性質有必要者，進行造冊陸續接種，「一切禁得起檢驗」。

台北市陸續被爆出數波施打特權疫苗風波，柯文哲7日受訪時質疑，前副總統連戰、前立委丁守中被抓出來有打疫苗，這是侵犯個資，並恐嚇民進黨，如果每天要搞這疫苗題目「不要忘記，有很多是掛在北市府的帳，但我連看都沒看到，總統府幾支？這都有帳，我到時候做個表公布」。

對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府員工按照醫療團隊專業建議及指揮中心指引，就工作性質有必要者，進行造冊陸續接種，確保防疫及國安體系運作無虞，並維護正副總統健康安全，一切禁得起檢驗。

張惇涵強調，此時此刻應以防疫優先，中央地方共同合作、政府民間共同努力，團結度過疫情挑戰，相信這才是全民期待。