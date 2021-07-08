美國佛羅里達州一棟濱海公寓近兩週前坍塌，釀成至少54死。邁阿密戴德郡郡長萊文卡瓦今天表示，搜救人員做出「極其艱難的決定」－結束在瓦礫堆搜救倖存者。

萊文卡瓦（Daniella Levine Cava）在邁阿密附近的瑟夫賽德鎮（Surfside）告訴記者：「我們懷著深切悲痛…做出了極其艱難的決定，準備將搜救行動過渡到災後重建。」他還說，相關作業將於午夜正式開始。

法新社報導，12層樓高、屋齡40年的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）6月24日凌晨突然坍塌，揚起巨大塵埃，事發之際有許多人正在睡夢中。萊文卡瓦說，搜救人員在瓦礫堆又發現8具遺體。

官方統計死亡人數目前達54人，仍有86人下落不明。萊文卡瓦說，調查人員將繼續核實失蹤者事發當時是否都在建築裡。

自這棟公寓坍塌以來，並未發現任何倖存者。以色列與墨西哥工程人員和搜救專家當時也加入美國救難隊員行列，在大型機具與嗅探犬協助下搜救。

官員昨天表示，目前已經移除124公噸的瓦礫堆，而調查人員仍在調查事故發生的原因。