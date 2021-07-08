警方利用疫苗快打站民眾等候期間，與當地派出所結合演出反詐騙迷你行動短劇，緩和施打疫苗長者情緒，並達到宣傳效果。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方利用疫苗快打站民眾等候期間，與當地派出所結合演出反詐騙迷你行動短劇，緩和施打疫苗長者情緒，並達到宣傳效果。（警方提供／陳世宗台中傳真）

全國疫情三級警戒期間，台中市政府逐步開放予75歲以上長者施打疫苗。台中市政府警察局第四分局利用疫苗快打站民眾施打疫苗等候期間，與當地派出所結合演出反詐騙迷你行動短劇，透過活潑生動的演繹方式，緩和施打疫苗之長者情緒逗得現場長者笑得合不攏嘴，紛紛鼓掌叫好，直呼員警好用心。

警方指出，考量疫情期間，民眾宅在家防疫，致使投資詐騙、解除分期付款詐騙及假檢警詐騙等案件增加，面對層出不窮的詐騙手法，衍生出許多犯罪問題。為配合防疫，中市警四分局除強化網路宣導外，更利用現階段長者前往疫苗快打站時機，從行的安全開始，宣導長者「愛健康嘛愛安全!讓大人穿乎金！卡放心!」

警方同時演出行動短劇，將長輩較易遇到的電話詐騙手法，如猜猜我是誰？假綁架及假檢警等案類，以迷你短劇的方式，快速讓長輩加深印象，即便詐騙手法日新月異，掌握「一聽、二掛、三查證」之處理原則，撥打165反詐騙專線或110，進一步向警方查證，切勿直接聽信對方指示操作，以防止財物損失。

台中市政府警察局第四分局表示，雖一些詐騙手法都是老梗，詐騙集團常會像病毒一樣結合時事變裝，來詐騙資訊獲取較少或較慢的長者，因此為了能夠降低長者成為詐騙集團眼中的肥羊，第四分局利用防疫期間疫苗快打站的機會，以創新迷你行動劇的方式呈現最新犯罪手法，呼籲長者如外出，應多穿著亮色系衣服，共同打造長者快樂出門、平安回家的友善環境。