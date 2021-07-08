8日最新消息，日本政府高層透露，疫情嚴峻下，東京地區可能要再回到緊急狀態中。此次將要實施的緊急狀態，預計到8月下旬才能解除，故東奧比賽時，可能不會讓任何日本民眾到場觀賽。

過去幾周，日本醫界陸續指出，擔心東奧時，日本將湧入成千上萬來自全球不同地區的運動員、外交官員以及相關奧運人員，新冠病毒將有機會擴散。因此，無場邊民眾觀賽的東奧，將是防疫的最佳選擇。不過，最終決定將會在這一兩天出爐。

目前東奧籌備單位已禁止國外遊客參加奧運會，並希望若能到場加油的日本民眾，人數最多可達萬人左右。

日本政府表示，東京預計將從12日重返緊急狀態，恐怕一直要到8月22日才能解封。同時，東奧也將在23日開幕，8月8日閉幕。

7日，正在比較寬鬆規定緊急狀態的東京，又傳出有920位新染疫，並創5月中旬以來最多。疫情升溫下，故日本政府考慮將東京重返緊急狀態。因此，餐館也再度不能販賣酒精性飲料。

至於東京周邊地區，如千葉與神奈川等，在8月22日之前，應該都會維持較寬鬆的緊急狀態規定。

預計8日稍晚時，日本首相菅義偉將會親自公布。