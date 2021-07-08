富致(6642)受惠於車用及工業控制訂單穩定，下半年可望跟上半年一樣好！富致董事長陳繼聖表示，下半年業績有機會逐步緩升，全年營收及獲利可望創下歷年新高。

富致今天舉行股東會，富致科技為PPTC廠，公司長期耕耘車用及工業控制等產品，公司也積極跨入過電壓領域，將過電流及過電壓產品整合成電路保護模組，隨著產品佈局效益顯現，帶動富致今年上半年業績遠優於去年同期。

富致今年第1季稅後盈餘為3551萬元，年成長1.23倍，單季每股盈餘為1.13元；第2季車市因車用半導體缺料影響出貨，連帶富致營運也略受影響，第2季合併營收為1.38億元，僅微幅季增1.94%，累計前6月合併營收為2.75億元，年增39.52%。

就產品別來看，車用產品佔富致營收比重約21%到22%，工控產品約佔21%，目前富致部分工控產品訂單已達年底，車用因有新產品，第3季訂單滿載，富致預估，車用產品及工控產品今年營收均可望較去年成長20%以上。

富致目前月產能約4400萬顆，為因應訂單及公司成長需求，公司已於第2季開始陸續引進新設備擴產，預計第3季月產能可達6000萬顆，公司也計畫擴建新廠，受到疫情影響，目前新廠審查進度略為放緩，新廠預計2023年第4季完工，屈時月產能可望達1億顆。

展望下半年，陳繼聖表示，工控及自動化產品很好，第2季表現較差的車用產品有機會回升，下半年看起來跟上半年一樣好，有機會逐步緩升，全年業績可望創下歷年新高。

富致109年合併營收為4.36億元，年成長10.38%，營業毛利為2億元，年成長16.28%，合併毛利率為45.98%，年增2.34個百分點，稅後盈餘為8080萬元，年成長30.85%，每股盈餘為2.57元；今天股東會通過每股配息1.8元。