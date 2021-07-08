緯穎(6669)今股東會後，執行長洪麗甯在接受媒體採訪時表示，下半年客戶需求仍強，但供應鏈缺口仍是營運一大挑戰，將積極應對；至於馬來西亞廠對緯穎來說有策略意義，主要是因應去中國化，緯穎在亞太組裝大部分目前仍在中國，因應很多客戶都在新加坡蓋資料中心，預計緯穎馬來西亞廠將在2024年開張。

在訂單和供應鏈缺口的情況，洪麗甯表示，下半年訂單優於上半年，但是供應鏈的缺口卻是擴大的，3Q的供應鏈缺口大於2Q。

洪麗甯表示，雲端資料中心在2021年迎來強勁的需求，然產業也面臨前所未見的供應短缺。公司上半年即感受到供應鏈的緊張壓力，在全體同仁的努力下，營收仍創下上半年的歷史新高，但若排除缺料影響，2Q營收可以比實際再增加1成。展望下半年，客戶需求依舊暢旺成長，然供應短缺亦更趨嚴峻，為下半年營運的一大挑戰。緯穎將持續與客戶和供應鏈夥伴合作，積極應對，以期共創成長。

展望未來，洪麗甯表示除了將持續提升雲端產品核心競爭力，亦積極投入5G與邊緣運算的開發。在雲網融合的趨勢下，一方面積極通過電信相關測試、建立5G實驗場域；另一方面，亦持續與雲端客戶合作，將雲端運算帶進5G網路與邊緣應用，提供最佳解決方案。以期拉出緯穎的第二條成長曲線，和股東一起攜手邁向更蓬勃的未來。

緯穎在馬來西亞建置組裝廠以靠近客戶，規劃採用環保建材蓋綠建築並實現數位轉型之智慧工廠，目前和客戶洽談的情況普遍受到歡迎。此外，緯穎取得資料中心液冷技術廠LiquidStack一席董事，持續發展液冷技術，台灣方面則導入智慧財產管理制度(TIPS)。