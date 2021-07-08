自新冠疫情重挫需求以來，盟國組成的OPEC+實施限產已超過一年，然而近期產量協議無法達成共識，令市場擔憂石油供應所帶來的不確定性，盤中油價延續昨日跌勢；周四(7/8)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.40美元，報每桶71.80美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，報每桶73.11美元。(商品行情網)