《國際油價》原油亞洲電子盤續疲 11:262021/07/08 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自新冠疫情重挫需求以來，盟國組成的OPEC+實施限產已超過一年，然而近期產量協議無法達成共識，令市場擔憂石油供應所帶來的不確定性，盤中油價延續昨日跌勢；周四(7/8)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.40美元，報每桶71.80美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.32美元，報每桶73.11美元。(商品行情網) 前進東奧倒數15天》跆拳道–黃鈺仁、蘇柏亞 奪牌任重道遠 後疫情時代新常態安全旅遊 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #新冠疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李克強預告降準 助企業抗通膨 04:102021/07/08 財經要聞 工商社論》論五月失業情勢的五大紀錄 04:102021/07/08 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤1800美元附近盤整 10:522021/07/08 財經 立陶宛經長：最快10月在台設辦事處 04:102021/07/08 政治要聞 出口連12紅 年增率亞洲四小龍之冠 04:102021/07/08 財經焦點 《台北股市》盤中焦點股：太景、欣興、康控-KY、順發、華園、菱生 10:182021/07/08 財經 國巨攻高階應用、布局全球 陳泰銘：可維持成長 04:102021/07/08 財經要聞 《國際經濟》Fed會議紀要：不急於行動 但應做好準備 10:012021/07/08 財經 《熱門族群》股后法說前躍上3100元 光學雙雄閃耀 10:352021/07/08 財經 電子傳產同獲資金拉抬 台股早盤指數緩步攻高 09:202021/07/08 財經 五大市場6月皆開紅盤 我對陸出口 歷年單月新高 04:102021/07/08 財經要聞 財經熱門新聞 長榮200元爆掉 散戶快撿？專家：殺到這價位就出手 - 財經 驚嚇！杜拜港貨櫃輪大爆炸 國際油價一度狂殺 - 財經 鹽田塞港後爆溫哥華卡船 全球海運巨頭曝衝擊慘況 - 財經 1分鐘讀財經》長榮2度入獄當沖大隊小心 期交所罕見出重手 - 財經 住宿餐飲好慘 全國無薪假人數突破2萬人 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。