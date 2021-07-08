1名女網友日前因在家悶壞，與男友外出至超商時，決定穿1間低胸深V上衣「辣一下給男友看」，而男友看到後果然稱讚很好看，不過男友之後問一句「你是不是網路不好？」她回答手機網路是4G網速不慢，男友則笑說「那你幹嘛要自帶wifi出門」，原來是她衣服的造型因為深V上還有橫條紋，乍看之下形似wifi符號。

該女網友在Dcard上發文表示，因為疫情待在家太久，日前與男友外出至超商購物一下，心想難得走出家門，想要好好打扮一番，因此拿出在疫情爆發前買的新衣服，「在家太慵懶，順便久久辣一下給男友看」，沒想到換上後男友果然不段盯著她，男友說「欸寶貝，你穿這樣好辣喔，很好看我喜歡」。

女子穿低胸深V上衣遭男友問「你是不是網路不好？」對方笑說「你幹嘛要自帶wifi出門」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她的男友接著說「但你是不是網路不好？」她看了手機後回應「沒啊！我4G欸」，男友則說「那你幹嘛要自帶wifi出門」；原來是因為她身上的低胸深V衣服，衣服在胸前有一條一條的橫狀線條，若隱若現出乳溝，但「深V+橫條紋」，乍看之下真的很像wifi的符號。

其他網友紛紛留言笑稱，「真的有像欸」、「真的會報復性穿搭，上次我也穿了新衣服去買飯」、「看起來超辣」、「男友也太幽默」；不過也有不少人認為原PO的造型怪異，「上衣還可以，不過感覺沒有撐起來，褲子不行」、「好詭異的穿搭」、「配色有點奇怪，如果是高腰瑜伽褲就更好了」。