國民黨年初啟動「青年反攻7號角」，後因疫情爆發暫緩，今天宣布將接續舉辦7場線上營隊，國民黨主席江啟臣表示，去年逾3500位青年入黨，現在是每10人入黨有4位是青年夥伴，希望藉此號召更多認同中華民國的青年加入國民黨，另也為青少年與青年請命，呼籲政府超前部署讓年輕人接種疫苗，否則難以達到群體免疫目標

國民黨青年部上午舉行「超前部暑 青年作伙」記者會，率國內各政黨之先，將在接下來2個月內舉辦7場線上營隊，包含客家（7／24）、原住民（7／25）、中彰投（7／31-8／1）、高屏（8／14-8／15）、雲嘉南（8／21-8／22）、宜花東離島（8／28-8／29）和桃竹苗（9／4-9／5）等青年願景營。

值得注意的是，此次運用國外頗受好評的「Gather Town」線上系統，青年部主任陳冠安現場示範介面使用，他說，為確保質量，每場招生人數不多，預計7場能為國民黨帶來上百位新血，表現好者還有機會出任青年部、新媒體部與政研部副主任，甚至是發言人。

國民黨主席江啟臣也特別現身記者會表示，青年是國民黨改革中的重中之重，爭取年輕世代的認同則是國民黨能否從政的關鍵課題，這一年來革實院、青年團、青工總會、青年部都活絡起來，希望藉此讓年輕人更了解國民黨，進而認同國民黨。

話鋒一轉，江啟臣藉機替年輕人發聲，他提醒蔡政府，必須正視數百萬青少年、青年沒有疫苗可接種的險境，7月28日即將召開大學指考，很多家長擔憂孩子未接種疫苗暴露在風險之中，反觀德國、美國已率先為12歲至18歲青少年接種疫苗。

江啟臣說，根據科學研究顯示，青少年與青年是變種病毒高風險族群，蔡英文總統宣稱朝群體免疫目標前進，但只要青少年打不到疫苗，這一天就不會到來，立法院編列340億元疫苗採購經費，到底買了哪些疫苗？有無採購給青少年接種的疫苗？

江啟臣還說，蔡政府的紓困與疫苗政策亂象百出，且覆蓋率不足，應屆畢業生或即將投入職場的年輕人成為紓困邊緣人，面對年輕人面臨的紓困與疫苗挑戰，呼籲民進黨應召開立法院臨時會好好討論。

此外，媒體報導，國民黨黃復興再爆內訌，前黃復興幹部上書中常委，列出13大罪狀痛斥黨中央與現任黃復興幹部，對此，江啟臣說，這當中顯然有些誤解與溝通不足，他會請黃復興黨部加強與基層溝通，希望大家面對問題解決問題。