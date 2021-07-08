受疫情升高到三級警戒所衝擊，房市拉出警報？！根據最新市調數據顯示，房市近15個月以來，首度亮出藍燈，買氣雪崩到谷底，少數個案出現「微讓利」，但房價普遍來說依然堅挺。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，為了因應市場的改變再次審慎改版，以求更精準。新版風向球6月分數續降至29.7分，較5月（36.7分）減少7分，分數已連續三個月下滑且創近一年多來新低，對應燈號則由黃藍燈跌至藍燈，中止連續15顆黃藍燈。

風向球六大構成項目中，除了新成屋戶數與待售建案個數等二項分數不變外，其餘預售屋推案量、議價率、來客組數與成交組數等四項分數同步下滑。

何世昌分析，6月議價率增加一部份是少數建案價格「微讓利」，但並未出現降價2％、3％的情況，而是「去尾數可以，芭樂價免談」。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於整個六月全國都處於三級警戒當中，國人自主性軟封城、減少出門看屋，導致新建案市況急轉直下，尤以來客組數銳減最劇烈。但因疫情暫時緩和，且國人恐慌期已過，預料7月房市市況將顯著回溫，多頭復甦格局依舊不變。

何世昌指出，6月新建案市況不佳的原因，第一當然是全國三級警戒的衝擊，民眾暫緩賞屋與購屋計畫、第二是買方期待大降價落空，不少建案表示近期出芭樂價的客戶變多，短期內成交量衝不出來、第三是業者反應略慢，超過八成多的新建案仍維持銷售現場接待客戶模式，並未提供線上看屋、視訊帶看等遠距服務，難以滿足疫情時代下的變化。

何世昌分析，但若7月12日後三級警戒如能夠微解封，接下來遞延性買盤若順利出籠，市況可望倒吃甘蔗。