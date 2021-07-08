本週的好消息之一是日本宣布將再贈送台灣113萬劑疫苗，預計7月8日抵台；懷抱著感謝的心情之外，是不是也很想念走在日本街頭、呼吸外國空氣的日子？KLOOK在Facebook粉絲團、Instagram（IG）帳號上發起線上調查「如果有一張任意航點的機票，你最想去的地方是哪裡？」短短3天就蒐集到800多位粉絲的回覆，其中「日本」更是不負眾望勇奪第一名，比例高到每4人就有1人回覆現在最想去的地方就是日本；更有粉絲直接點名想到「北海道」避暑，先去當地放空閒晃再順便繞去小樽吃泡芙；另外，日本人自己也超愛的度假勝地「沖繩」以及世界潮流時尚中心之一的「東京」等也是粉絲敲碗想立即前往的城市。

KLOOK FB/IG粉絲團調查「如果有一張任意航點的機票，你最想去的地方是哪裡？」的統計結果。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

除了日本之外，歐洲多個熱門國家也紛紛上榜，在前10名中就佔據了4個名額，包括第二名位於北歐的「冰島」、第三名是有世界花園之稱的「瑞士」、第八、九名則是隔著愛琴海相望的「希臘」與「土耳其」；許多想去冰島旅遊的粉絲留言表示，好想去冰島追極光，完成人生夢想清單上的項目之一，還能順便體驗在冰天雪地裡泡溫泉的奇妙感受。

過去台灣民眾可能較為陌生的「立陶宛」，最近也因為捐贈疫苗而廣受民眾關注，更在本次調查中衝進Top10，有粉絲表示如果有張不限航點的機票，最想造訪的地方不二之選就是立陶宛，更有粉絲留言表示「想先去日本、再去立陶宛、最後就是美國」。

距離國境開放、鬆綁旅遊限制還要一段時間，如果真的太懷念出國旅行的滋味，也可以考慮透過「線上旅行」解解旅遊的癮；KLOOK在六月推出線上旅遊專區，讓許多粉絲居家也能環遊世界，更預計在本週推出線上旅遊新路線，參訪世界現存規模最大且保存最完整的古希臘羅馬古城遺跡「土耳其以弗所」，以弗所古城遺跡至今已超過2000年，在西元以前是歐洲和亞洲陸地亞大陸連接的重點要塞，透過走訪遺跡間和專業導覽的說明，一窺古希臘到羅馬繁華時代的城市面貌和生活習慣。