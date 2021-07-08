828公投成近期立院朝野攻防焦點，傳出有綠委私下表示，憂心「反萊豬」公投若通過，將對民進黨造成壓力，也會對台美貿易關係帶來變數。民進黨立院黨團書記長羅致政今日於線上記者會回應，會盡力說服民眾。也會排除影響台美關係的任何變數。
羅致政表示，有關反萊豬議題，會盡全力跟民眾溝通、說服，任何會影響台美關係正向發展的事情，會盡量排除。萊豬、美豬進口公投的事情，確實是台美關係可能的變數，但政府會盡量爭取支持，也會對整體經貿國家最大利益，給予支持。相信溝通後會得到民眾認同。
828公投成近期立院朝野攻防焦點，傳出有綠委私下表示，憂心「反萊豬」公投若通過，將對民進黨造成壓力，也會對台美貿易關係帶來變數。民進黨立院黨團書記長羅致政今日於線上記者會回應，會盡力說服民眾。也會排除影響台美關係的任何變數。
羅致政表示，有關反萊豬議題，會盡全力跟民眾溝通、說服，任何會影響台美關係正向發展的事情，會盡量排除。萊豬、美豬進口公投的事情，確實是台美關係可能的變數，但政府會盡量爭取支持，也會對整體經貿國家最大利益，給予支持。相信溝通後會得到民眾認同。
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