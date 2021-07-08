中央流行疫情指揮中心從5月中旬時將全國升為三級警戒，要求多個行業停業、餐飲業停止內用，重創勞動市場，據勞動部統計，本周無薪假（減班休息）人數相較上周增加7507人，人數實施最多的行業為住宿及餐飲業的9331人、批發及零售也有3716人次之，而運輸及倉儲業則有1945人再次之，但實施人數仍次於去年疫情期間的3萬1816人。

勞動部統計指出，本周增加578家，人數增加7507人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休「13日至16日」，其次是「9至12日」及「5至8日」。

若以增加人數觀察，又以住宿及餐飲業單周增加5157人最多、而批發及零售業則有1629人次之。

勞動部條件司司長黃維琛表示，本周增加以住宿及餐飲業為主，推估是受到疫情影響，民眾減少外出遊玩、用餐機會，而本周也有2家連鎖餐飲事業單位實施減班休息；而運輸及倉儲業本周也有一家大型客運業實施減班休息，一家就增加500多人。

黃維琛說，至於支援服務業除了國旅的旅行社外，還有受邊境管制移工無法入境因此部分人力仲介公司也實施減班休息。

黃維琛指出，雖然目前各界疾呼「微解封」，微解封勢必會對勞動市場有正面影響，但減班休息人數不會一下子就下降，但還是要慢慢來。