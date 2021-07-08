大陸《環球時報》8日引述《澳洲人報》7日報導，前澳洲國家安全情報局（ASIO）局長鄧肯．路易斯呼籲澳洲人，正確看待大學院校與中國的研究關係所帶來的「威脅」，並對那些不符合國家利益的「裝腔作勢」行為發出警告。強調威脅是真實的，但需要合理管理，澳洲需要實話實說，但有時候表述不需要那樣尖酸刻薄。

報導稱，路易斯是陸軍少將退役，擔任過澳洲國防部政務副部長，是澳首位國家安全顧問，近期被任命為澳洲國立大學國家安全學院教授。

他受訪時說：「在我看來，遺憾的是，存在一些（關於大學的）相當不慎重的表述，甚至不時出現圍繞（中國）威脅論的某種裝腔作勢（說法）。」

路易斯表示，威脅是真實的，但需要合理地加以管理。澳洲作為一個中等強國，在應對中國問題時需要「格外靈活」，並避免尖銳。「我們必須確保我們不會做得太過頭，但也不要做得不夠。我們需要實話實說，但有時我們的表述不需要那樣尖酸刻薄。我們應在這方面保持好平衡。」

路易斯拒絕直接評論澳洲內政部祕書長佩祖洛今年4月發表的「戰鼓正在敲響」言論，但他表示，「我們的行動和言論必須始終由我們的國家利益驅動」。

報導稱，路易斯主張「加大」外交手段力度來回應中國的「越線」情況。

《環時》報導，澳洲一些政客和媒體此前多次無端炒作所謂「外國對澳洲大學進行干預」「危害澳洲高等教育學術自由」等言論。中國外交部發言人曾說，澳洲一些人、一些勢力近一段時期以來似乎被傳染上了對華恐懼和臆想「偏執症」，給中澳之間正常的學術交流與人員往來扣上莫須有的罪名。