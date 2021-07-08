騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰今於世界人工智能大會透過視訊表示，本次大會，騰訊將和中國國家天文台共同發布「探星計畫」，把騰訊優圖實驗室的AI技術用於尋找脈衝星，探索宇宙；騰訊還帶來了王者榮耀的AI電競賽，希望用以激發青年人對通用AI的研究興趣。

馬化騰稱，過去一年，AI在醫療、城市治理、非接觸服務等領域，為生活帶來越來越多的便利，但我們對AI的未知仍然大於已知。追求科技向善，就要推動AI向善，讓AI技術實現可知可控，可用可靠。我們善用AI的智慧，必須勝過日益強大的AI技術。

據騰訊介紹，騰訊和國家天文台聯合啟動的「探星計畫」，將基於騰訊優圖實驗室的電腦視覺技術、騰訊雲的計算能力，用「雲＋AI」幫助中國天眼FAST處理每天接收到的龐大數據，並通過視覺AI分析找到脈衝星線索。

FAST在1周內產生的數據大約相當於3000萬張訊號圖，如果以人工肉眼處理，按照1張／秒速度，在不吃不喝不休息的條件下，需要用一年的時間才能處理。如果通過AI預篩選，只需要3天時間就可以完成，將極大的節省人工時間成本。

脈衝星被稱作宇宙中的燈塔，對其進行研究，有望得到許多重大天體物理學問題的答案。在AI輔助下，脈衝星搜索效率將得到顯著提升。作為大陸重大科技基礎設施，中國天眼FAST是目前世界上靈敏度最高的射電望遠鏡。