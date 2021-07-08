高雄洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）有逾15年國際旅館管理經驗。（圖／高雄洲際酒店）

高雄洲際酒店套房客廳區域。（圖／高雄洲際酒店）

高雄洲際酒店套房臥室區域。。（圖／高雄洲際酒店）

高雄洲際酒店「經典客房」房型。。（圖／高雄洲際酒店）

高雄洲際酒店浴室空間。。（圖／高雄洲際酒店）

高雄洲際酒店「大廳酒吧」示意圖。。（圖／高雄洲際酒店）

高雄洲際酒店入口大廳示意圖。。（圖／高雄洲際酒店）

IHG洲際酒店集團旗下的洲際酒店及渡假村(InterContinental Hotels ＆ Resorts)今（8)日宣布，品牌直營的高雄洲際酒店將於今年第四季開幕，酒店結合全台最高豪宅生活圈，以創新的智慧型奢華酒店為定位，規劃253間客房，內建全語音聲控系統等科技配備，有五間餐廳、酒吧和兩層宴會及會議空間、洲際行政俱樂部等。

IHG更任命羅嘉麒（Robbert Manussen）出任高雄洲際酒店總經理，希望備重他豐富的經營管理資歷與創新思維，帶領高雄洲際酒店團隊，重新定義「洲際人生、知行天下」的奢華體驗。

高雄洲際酒店座落亞洲新灣區核心地點，正面星光綠園林蔭大道，與高雄展覽館、流行音樂中心、圖書總館、電競館、駁二藝術特區與預計明年落成的高雄港埠旅運中心等市景熱點為鄰。除了媒體報導國際科技巨擘如微軟(Microsoft Taiwan)、思科(Cisco Taiwan)、亞馬遜(Amazon AWS)等企業，未來可望投入亞洲新灣區，IHG亦看好高雄將轉型5G AIoT智慧城市的經濟發展潛能，以創新的智慧型奢華酒店定位高雄洲際。

高雄洲際酒店空間設計靈感源自高雄的港灣城市印象，海洋象徵銜接全球各大洲的介質，視覺傳達從海平面下的神秘豐饒向天際探索，酒店大廳、廊道及公共空間設計隱喻沿海流域光影，為洲際人生的非凡住宿體驗揭開序幕。酒店規劃253間客房，呈現品牌經典的藝術裝飾Art Deco風格，盡覽港灣舒心視野與城區景致，客房平均14坪、套房平均18坪起，所有客房內建中、英、日語音數位聲控系統、BOSE藍芽音響、新一代Dyson Supersonic吹風機、親子友善備品等，房價預計自6800元起(含早餐兩客)。酒店公共空間有游泳池、健身房等設施服務，酒店餐飲延續整體風格，串連環境友善的永續生機飲食概念，規劃大廳酒吧、全日餐廳、中式及日式餐廳、無菜單主廚餐桌、特色主題酒吧、烘焙坊、宴會廳，以及入住洲際行政樓層客房與套房即可尊享洲際行政俱樂部的尊榮禮遇。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒為荷蘭籍 有超過15年的跨國連鎖品牌酒店經營管理背景，工作經歷遍佈荷蘭、捷克、奧地利、阿聯酋、卡達、韓國和越南各國，曾主導華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)與越南河內地標72洲際酒店(InterContinental Hanoi Landmark72)成功開幕，其中河內洲際酒店在Robbert總經理帶領下，曾榮獲世界奢華酒店大獎(World Luxury Hotel Awards)、亞洲最佳商務奢華酒店獎(Haute Grandeur Global Hotel Awards： Asias Best Luxury Business Hotel)、奢華生活風格酒店獎(Luxury Lifestyle Awards)、TripAdvisor旅行者之選(Travellers Choice Awards)、國際旅遊雜誌Cond？ Nast Traveler？年度讀者之選Readers Choice Awards亞洲Top 20最佳酒店等精彩獎項紀錄。Robbert Manussen總經理表示，將持續以專業的創新管理模式帶領高雄洲際酒店，確保原汁原味傳遞洲際酒店品牌75年的摯真待客之道(True Hospitality for Good)，在每一處細節為賓客締造悅動人心的卓越體驗。