美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，看好其隨著旗艦SoC天璣2000在下半年加入陣容，將有助於聯發科長線拿下25%~30%的旗艦機市場，故將聯發科目標價由1190元調升1200元、維持加碼評等。

美系外資表示，聯發科的股價在過去2個月一直在區間波動，原因是市場對大陸智慧手機放緩、5G飽和以及對手高通競爭的擔憂，惟這些擔憂似乎有被擴大，也已經有市場預估聯發科2022年每股收益將下降，但預計在5G出貨量增加下，將推動營業利益率改善。

美系外資表示，聯發科的下一個關鍵催化劑應該是在旗艦領域的前景，預計聯發5G旗艦SoC天璣2000將在第四季度推出，該產品接近高通的旗艦產品，故大陸手機品牌對其的反應應該也會是積極的，天璣2000預計在本季開始向客戶提供樣品，將聯發科目標價由1190元調升1200元、維持加碼評等。

美系外資表示，聯發科的5G旗艦SoC天璣2000競爭力值得期待，天璣2000將是第一個採用新一代ARM CPU和GPU內核的SoC，更是台積電(2330)首款5奈米製程的Android SoC，預計天璣2000將獲多家大陸智慧型手機OEM廠採用在旗艦機款上，包括小米、Oppo、Vivo以及榮耀，有助於聯發科打進規模旗艦市場，規模達80~90億美元(或8000~9000萬支)，預估聯發科最初的目標可能是約10%的市場份額，這意味著在2022年約要拿下10億美元的規模，最終聯發科有機會拿下約25%~30%的旗艦機市場，目前該領域都由高通獨佔。

美系外資表示，起初預計一旦大陸、美國出貨量趨於飽和，則全球5G的導入將放緩，然而，現在看到的是歐洲、印度等地5G出貨量增長強勁，儘管5G覆蓋範圍尚不完整、甚至有市場尚未導入，但數據顯示，西歐第一季度5G出貨量達到40%以上，而2021年底到2022年初印度可能達到20~25%。

最後美系外資也表示，市場擔心台積電對高通的供貨已經恢復，故使得高通與聯發科的競爭加劇，但相信台積電對高通的供應可能要到明年第二季才會準備好，而且下半年台積電必須應付蘋果iPhone的需求，故在短期內將限制住高通與聯發科的競爭態勢拉近。