美股收高，標普500指數和納斯達克指數刷新收盤紀錄，但台股在台積電(2330)、航運股及台塑集團股走弱下，指數盤中翻黑，但觸及10日均線後再度翻揚，預估成交金額放大到6000億元。

分析師指出，目前日K線連續三天走黑，指數在18000點後攻高顯得疲弱，但今天回測10日均線有守，短線支撐尚強。航運股及塑化股今天領跌，但航運股連續兩天賣壓消化後，買盤再次進場，使得成交比重盤中又回升到38％，接近電子股的成交比重。雖然電子股成交比重近期回到近5日平均值之上，但還須觀察電子資金動能是否持續。

接下來進入電子股法說會旺季，近期有台積電、大立光(3008)，月底有友達(2409)等面板股，法說會及營收公布期間，預期指數目前持續高檔震盪。台股雖然短線壓回，但技術面仍在多頭排列，成交量能溫和擴大，有利台股維持強勢，建議擇優選股，也注意航運及鋼鐵股等漲多股震盪激烈，留意風險。