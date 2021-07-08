美國數十個州總檢察長周三在聯邦法院再度對谷歌公司提起反托拉斯訴訟，這個新的訴訟案指控谷歌透過Android平台上的Play Store，濫用對應用程式開發商的權力。

本案是過去一年以來，美國政府執法單位對谷歌提起的第四件反壟斷訴訟，其焦點將集中於Play Store，也就是在谷歌業務中，和蘋果最相似的部分。

蘋果的應用程式商店App Store已經身陷法律爭端，並引起立法者質疑App Store是否向應用程式收取有失公允的佣金，以及在該平台上，蘋果自家軟體是否比競爭對手的應用程式得到更多協助。

來自兩黨的36個州和哥倫比亞特區總檢察長周三在加州北區法院，聯手對谷歌提起這個反壟斷的新訴訟案。參與本案的包括加州、科羅拉多、愛荷華、內布拉斯加、紐約州和北卡羅來納等。

本案原告、也就是這些州的總檢察長指控谷歌使用反競爭手段，向那些在其Android手機上購買訂閱和數位內容的消費者抽取30%的佣金。他們表示，app開發商別無選擇，只能使用谷歌的軟體作為銷售通路，而消費者也別無選擇，因為Android是許多手機上唯一可用的作業系統。

這些總檢察長表示，谷歌Play Store占美國Android應用程式銷售逾9成之高，而Android平台的其他應用程式商店，沒有一個市占率超過5%。

他們表示，造成消費者權益受損的其中一個原因是缺乏創新。谷歌沒有誘因提供更好的服務，而其他開發商或app商店沒有通路能接觸到大量的消費者。各州將致力於「恢復競爭，並防止谷歌在未來從事類似的行為」。