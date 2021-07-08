歐盟周三公布的檔案文件顯示，歐盟將提案成立一個新的機構，用於打擊洗錢活動，並對加密資產的轉移制定新的透明度規則。歐盟正回應要求更嚴厲打擊髒錢的呼聲。

此前數個國家開始調查丹麥銀行(Dansk Bank)在2007年至2015年間，透過愛沙尼亞分行進行2000億歐元的可疑交易。

歐盟由於缺乏阻擋洗錢的權力，布魯塞爾一直依賴各會員國的監管機構來執行調查，但是他們總沒有充分配合。

執委會正提議成立一新的反洗錢機構(AMLA)，管理局將直接監督和解決某些風險最高的跨境金融的問題，從而直接防止歐盟內發生洗錢和恐怖主義融資事件。

另一項提案將對加密資產服務供應商提出新要求，收集有關這些資產轉移的發起人和受益人的資料。這些虛擬資產的轉移，目前不在歐盟金融服務規定的範圍內。歐盟文件指出，由於缺乏這樣的規則，加密資產的持有人面臨洗錢和資助恐怖主義的風險。