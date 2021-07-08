宏正(6277)公佈6月份合併營收自結數為新台幣4.13億元，較去年同期成長9%；全年合併營收自結數為新台幣24.52億元，較去年同期成長10%。公司認為，上半年受到塞港和缺料影響，出貨略受影響，若排除上述因素，營收可以再增加約5%；展望全年，因終端需求回升，公司樂觀預估營收仍可看到2位數的年增。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長11%、專業影音產品較去年同期成長21%、USB週邊設備較去年同期成長35%。以銷售區域觀察，美洲與歐洲分別較去年同期成長14%及31%，亞洲較去年同期減少4%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長6%、專業影音產品較去年同期成長9%、USB週邊設備較去年同期成長21%。亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期成長13%、6%及7%。

東南亞布局進度上，今年4~5月泰國廠產能已開出，6月將量產，今年泰國廠占宏正的總產能約在1成以內，未來逐年增加，目標2025年產能達5成以上。

宏正將於7月22日除息，配發3元現金股利，並預計在8月18日發放現金股利。