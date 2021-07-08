8日日股走跌，因當地政府計畫將重新進入緊急狀態，希望抑制病毒傳播。但市場擔心好不容易才出現的景氣復甦，可能因此又會熄火。早盤結束時，日經指數收28,212.17點，跌154.78點或0.55%。東證收1,933.29點，跌4.39點或0.23%。

日本政府表示，東京預計將從12日重返緊急狀態，恐怕一直要到8月22日才能解封。同時，東奧也將在23日開幕，8月8日閉幕。因此，餐館也再度不能販賣酒精性飲料。

立花證券認為，投資人目前是舉棋不定，因為日本會不會真的又重返緊急狀態。對外資來說，日本因經濟成長力道遜於歐美，加上疫苗接種率偏低，因此日股也較沒吸引力。

能源開採與航空業者表現不佳，擔當8日日股領跌角色。

同時，零售商也走跌，三越伊勢丹控股與丸井集團分別跌1.95%與1.89%。

昭和電工跌1.56%，傳聞該材料製造業者計劃將表現欠佳的鉛酸電池業務，脫手給日本私募股權基金Advantage Partners。

超市集團永旺漲1.97%，因表示自己上季重現獲利，營業利益為390億日圓。

大金工業漲4.3%，因有日媒報導，這家空調製造商已開發出一種，電動車續航力可再增50%的冷媒產品。