手搖飲業者雅茗-KY今舉行股東會，董事長吳伯超表示，目前集團全球市場已展出超過1100家茶飲門店，茶飲旺季到來，加上大陸、美國兩大市場持續深化，對茶飲本業未來營運充滿信心，尤其看好美國因疫苗施打普及後的消費復甦力道。

對於今年營運展望，吳伯超表示，美國的市場布局將是重中之重，在疫苗施打普及後，經濟活動已經復甦，而集團的美國營收佔比也逐年提高，以「築高牆、廣積糧、齊分享」的營運策略，打造「Happy Lemon Happy Everyday」的品牌形象，已經在美國市場發酵。

吳伯超更說，今年是「快樂檸檬」品牌成立15年，目前北美展店已經超過70家，且目前在手加盟訂單仍有逾30單，更已經是美西地區茶飲強勢品牌，目標三年內在北美市場開展超過200店，讓美國市場成為大陸以外的營運另一大支柱。

大陸市場上，吳伯超也說，在品牌上，茶飲佈局，以「快樂檸檬」為集團旗艦品牌，除已深耕20多年的完整通路佈建外，也同步布局茶飲產品端，以不同品牌、不同價格，瞄準各市場、各價格帶的消費者，創造最大的平台經濟。

雅茗集團將與瑞典知名Oatly燕麥奶品牌公司進行全大陸市場營運合作，成立新品牌，新團隊成員皆是重量級行家，瞄準對健康環境有愛的客群，主打新式茶飲及輕食與燕麥奶之結合，預計年底前在上海展出首店。

除了茶飲本業持續穩健發展，吳伯超也透露，在手搖飲料之外，雅茗-KY也開始餐食市場佈局，目前已正在運作中，很快就會有好消息公布，屆時集團在餐飲市場上的布局更趨完整，形成多角化發展，更添營運動能。