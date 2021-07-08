台北市長柯文哲昨天受訪時提到，綠營猛打國民黨特權疫苗，他手上有一份總統府及中央官員的名單。民眾黨立委高虹安今表示，總統府跟中央機關確實有掛一部分數量的疫苗在台北市，現在全台灣疫苗狀況是患寡又患不均，疫苗不夠用，甚至也挑起一些族群對立或黨的對立。

她強調，希望政府的疫苗到貨率及注射覆蓋率能提升，那不然的話，這樣的問題只會無限循環。

高虹安今在「疫情下的甘苦人生－百貨公司櫃位業者」座談會回應特權疫苗一事表示，在討論疫苗分配給各地方、縣市政府的時候，就發現總統府跟中央機關確實有掛一部分數量的疫苗在台北市，而施打的對象都只有中央造冊、中央才會知道誰是施打對象。

她說，不想要去揣測到底中央政府在這個部分，掛到北市府的疫苗用途或它到底用於哪些類別？因為北市府的角色也不會知道，但看起來是台北市跟台南市都有在特權疫苗上的爭論、爭執，所以這個部分還是希望中央政府就儘量公開透明，但依據柯市長昨天的講話，有掛一些疫苗到北市府這件事，確實是真的。

她說，全台灣的醫療狀況是患寡又患不均，疫苗不夠用之外，大家又在這個誰先打誰後打，分配事情上面爭鬥不休，而甚至也挑起一些族群對立或黨的對立。