三級警戒影響各行各業，其中拍片劇組可是有說不盡的委屈。國民黨立委洪孟楷今邀請影視產業人員共開記者會，探討三級警戒下工作指引。聲意旺影音工作室製片王漢聲表示，影視製作產業有其特殊性，希望政府儘早訂出工作指引，所有人都願意配合規定，盼能讓他們安心且順利工作。

王漢聲表示，事實上，所有工作的劇組都很要求防疫措施，有人穿防護衣、戴口罩、戴面罩，所以大家都很願意配合防疫，只要政府有提出明確的工作指引。他說，這指引是給民眾看的，因為他們遇過很多次，民眾只要看到他們群聚就檢舉，或是看到棚有開燈就打電話報警。

王漢聲說，他可以理解民眾會恐慌，他也不怪民眾，但如果政府能夠有明確的拍片工作指引，這樣能讓民眾安心，他們也能順利工作。看是政府要求都要快篩採陰才能工作或是要先打疫苗等，他們都願配合。

此外，他也提到，三級警戒下一律被要求戴口罩作業，問題是演員如果不把口罩摘下來，那他找這演員來拍幹嘛？「我找桂綸鎂來拍片，還給桂綸鎂戴口罩，那我還找桂綸鎂幹嘛？我自己換衣服下去演就好了！」

洪孟楷也質疑，5月15日就有要求政府提出工作指引，5月31日問指揮中心，指揮中心要求由文化部提出，6月15日文化部長李永得答應一個月內公告，但到今天7月8日了還沒看到白紙黑字。

對此，影視流行音樂產業局長徐宜君表示，他們匯集各方意見之後，已經將草案提給疾管署，目前該草案在疾管署審查，也將由疾管署來宣布，草案內容目的在兼顧劇組健康以及順利工作，對於演員可以透過被列高風險者，做定期篩檢就能不戴口罩，相關措施都有提給疾管署。

王漢聲希望文化部能把立場表態清楚，到底對演員把口罩拿下來拍攝的態度是什麼？不要都推給疾管署，他不可能期待衛福部能夠來了解影視產業的實況，「陳時中會演戲嗎？會打燈嗎？王必勝會推軌道嗎？」沒有人把刀子架在劇組工作人員脖子上要他們來工作，但是應該讓想工作的人能工作。

徐宜君強調，5月19日全國進入三級警戒後，指揮中心就公告戶外一定要全程配戴口罩，演員不戴口罩違反他們對三級行為的管制；但文化部的態度就是爭取讓疾管署同意演員拍攝不戴口罩這件事，他們跟影視產業關係是很緊密的，立場沒改變，希望爭取疾管署同意，對於時程有耽誤感到抱歉。