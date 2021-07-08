立委林昶佐2日在環南市場記者會中批評台北市長柯文哲防疫作為時，突然被環南市場自治會會長林勝東拿麥克風大罵沒有關心環南市場。名嘴溫朗東怪柯文哲把麥克風遞給林勝東幫其護駕，引發外界爭議，現又驚爆溫朗東過去買春不付錢，對此，溫大方承認過經歷，並表示當時朋友因升級消費，才導致錢不夠，後來朋友去領錢後才結清。

對於買春遭爆料一事，溫朗東昨（7日）在臉書回應，十幾年前，自己還在念大學的時候，有一次在新竹，朋友跟他說當地三溫暖很「好玩」，自己就跟朋友一起去泡澡、烤箱、更衣，等到去有餐點有漫畫的休息區時，有人來問要不要「服務」，自己問了一下價錢，但因是窮學生，半套消費加上三溫暖的錢，所以還少了幾百塊，朋友說有多帶一點，可以借他。

溫朗東回憶，當時自己走過一條長廊，經過幾個暗門，到了暗紅燈光的小房間，小姐一直慫恿他，加碼半套變全套，保證不後悔，他當然得要拒絕，因為錢不夠，等結束後，朋友跟他說因為「加碼」了，所以身上的錢不夠借他，於是他等朋友出去拿錢，自己就在那個一堆中老男子穿著浴袍、坐在躺椅上、看書報雜誌漫畫、喝咖啡果汁的寬敞休息室中，渡過自己人生最為尷尬的幾十分鐘。溫稱，「這件事，辯論圈不少人知道，一堆異男聚在一起，茶餘飯後的話題罷了，我從未否認」。

針對十幾年前的事情，到現在還拿出來炒作，溫朗東今（8日）接受廣播節目專訪時直言，這是因為自己踢爆林勝東是柯文哲的人，所以遭到網軍攻擊，那他就說清楚講明白，正面迎戰所有對他的攻擊。