台灣彩券要跟上潮流，要進攻Podcast，「台灣彩券開講BAR」7月8日開播，將獨家揭露彩券神秘秘辛及新鮮事。

新冠肺炎本土疫情爆發以來，全國三級警戒尚未解封，民眾在家的時間增加，由於Podcast節目多元、隨選點播、聆聽中同時也能兼顧其他事情的媒體特性，受到越來越多民眾的青睞。台灣彩券趕搭這波數位媒體新浪潮，於今（8）日推出Podcast全新原創節目「台灣彩券開講BAR」，帶領民眾解開公益彩券的神秘面紗，諸如彩券秘辛、中獎人故事、都市傳說等新鮮事！

台彩首次嘗試在Podcast發聲，獨立開台製播全新原創節目「台灣彩券開講BAR」，共有4集節目，由知名DJ小樹主持，邀請台灣彩券公司董事黃志宜擔任神秘嘉賓，讓民眾深入了解彩券奧妙。至於是否有「頭獎得主鬧過雙胞？竟然有人中過四次頭獎？」將在節目中解答。

台彩表示，節目中也會透過「聲」入其境，讓民眾體驗高額獎金的兌領流程、彩券的都市傳說、中獎人的人生故事，以及全民共同用彩券創造的好事等等精彩內容，最想知道的彩券秘辛，在Podcast節目「台灣彩券開講BAR」獨家播出。

台彩表示，Podcast原創節目「台灣彩券開講BAR」第一集「台彩奇案（上）-頭獎得主居然出雙胞？有人謊稱是中獎人其實想見集團高層一面」在8日下午1時起，民眾在Apple Podcast、Spotify以及SoundOn等平台皆可下載收聽，或是到台灣彩券「好事拍拍手」活動網站點選收聽。