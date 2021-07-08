環保署表示，基準年為108年之空氣污染物排放清冊(TEDS11.0) 今年7月1日已公布於環保署清冊網站，供各界下載，空氣污染物排放量相較於105年基準年（TEDS10.1）減量效果明顯。其中，細懸浮微粒(PM2.5)減量約26%、硫氧化物(SOx)減量約40%、氮氧化物(NOx)減量約22%、非甲烷碳氫化合物(NMHC)減量約10%。對照105年監測結果PM2.5年平均濃度為20微克/立方公尺、108年降為16.2為微克/立方公尺，改善近2成，顯示近年來環保署所執行的空氣污染行動方案已有相當成效。

環保署自81年起建立全國性空氣污染物排放資料庫，參考美國等先進國家3年一循環之作法，亦以每3年更新一次排放量資料庫方式辦理（3年間隔為一個基準年），本次排放清冊自108年度第4季開始籌備，範疇涵蓋全國各地區（臺灣本島、澎湖及金馬），以及各污染源行業別排放量之推估調查，歷經1年9個月時間，由中央與各地方政府攜手合作完成，較過去版本建置時程縮短1年以上。

空氣污染排放清冊資料庫的建置，除支援政策擬定防制策略、核實減量結果，亦提供大型污染源模擬增量所需資料。環保署將持續滾動式更新各項排放量，同時強化執行109-112年空氣污染防制方案，攜手地方政府推動固定源、逸散源、移動源及綜合策略等4大面向27項管制措施，以全國PM2.5年平均濃度符合空氣品質標準15微克/立方公尺為目標。