中國企業聞泰科技子公司荷蘭晶片商Nexperia日前宣布全面收購英國最大晶片廠Newport Wafer Fab（NWF）權益，引發關鍵技術流向中國的憂慮。英國首相強生被問及該交易會否獲批時表示，已指示國安顧問評估這宗交易。

綜合外媒報導，強生表示，不希望因反華情緒，把中國對英國的每一筆投資都趕走，但同時稱已指示國家安全顧問評估這宗交易，包括審視是否具有知識產權價值和有利於中國，以及是否有真實的安全影響。

財經頻道CNBC引述分析中國對外投資專家Datenna的資料報導，Nexperia的母公司聞泰科技有多層持股股東，明顯受到中國政府的影響，這些股東都指向中國國務院國資委和國營的半導體投資基金。聞泰背後與中國政府有關係的主要股東包括無錫國聯產業投資、昆明產業開發投資，分別持有9.76％和5.67％聞泰股份。

在目前晶片荒下，英國部分議員憂慮奇貨可居的高端晶片工廠落入中國之手。