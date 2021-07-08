人在走好運的時候，會覺得做什麼都特別順利，即使遇到困難也能正面思考，因此容易成功。搜狐網命理專欄點名，生肖屬豬、猴、蛇的人到了7月中有吉星加持，除了事業感情皆順，名利和財富更能雙豐收，迎接滿滿喜事進家門。

▍1.生肖豬

生肖屬豬的人先前福德宮有「火星」凶星影響，呈現時運不佳、操勞的狀態，好在到了7月中，屬豬的人奴僕宮得到「天德」及「喜梓」吉星進門，若能抓住好時機，必定能富貴不斷，比中獎還幸運。另一方面，屬豬的人桃花運也大增，若想早日脫單，可從內在到外貌多方面進修，拓展自己的魅力。

▍2.生肖猴

生肖屬猴的人在7月中有吉星加持，好運勢不可擋，可告別前陣子正財運不樂觀的情況，不管是事業還是財運都非常順利，只要夠努力即可賺大錢，待大運一來，富貴美滿的生活近在眼前。另一方面，吉運會引導桃花運，讓桃花飆漲，對單身已久的屬猴人來說，如果想尋得另一半，應當大膽求愛，臉皮厚一點也沒關係。

▍3.生肖蛇

生肖屬蛇的人屬相五行屬火，他們脾氣很好，深諳做人處世之道，到了7月中，1965年出生的屬蛇人陰陽相成，日支五行木相輔，構建木火生財局，大運一來，名利和財富可以雙雙豐收，生活如意喜事多。此外，屬蛇的人在往後3個月桃花傍身，愛情方面會有好消息，同時應該注意，在忙碌的同時也要懂得享受生活，透過一番努力，日後生活會越過越順。