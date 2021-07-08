大陸當紅女星秦嵐，因演出《延禧攻略》中「富察皇后」一角而爆紅，溫柔嫻淑形象深植人心，成了眾人公認的白月光，被封為「最美皇后」，而如今的秦嵐工作滿檔，不僅得常上鏡頭，非常在乎粉絲的她，也經常更新社群，分享近況，昨(7/7)她就曝光了家裡的重要電器，被上了封條，嘆：「作為一個女藝人需要自律」，照片笑翻眾人。

秦嵐躍升為一線女星後，不斷收到戲約，讓她工作行程滿檔，在《延禧攻略》後，隨後又演出了《怪你過分美麗》、《理智派生活》等時裝劇，收視率都相當不錯，而秦嵐有別於富察皇后白月光的女強人形象，引發了話題。

秦嵐表示女藝人要自律，自家冰箱因此上了封條。(取材自秦嵐微博)

皮膚白皙無瑕、身材纖細的秦嵐，其實已經41歲，但外型完全看不出來是熟女，足見她不僅天生麗質，後天保養也做得非常好，才能凍結歲月，她昨天分享近況，寫下：「嗯，作為一個女藝人需要自律⋯⋯冰淇淋什麼的，在夜晚想想都是罪惡的」。

隨著這些文字，秦嵐貼出了家中實際進行自律管制的光景，她拍下自家大冰箱，門上被貼了明顯的封條，封條旁還註解「姐姐不可以哦」，工作室夥伴也證實封條是特地給秦嵐買的，買了一整捆，眾人笑瘋，但也同情秦嵐，勸她「想吃就吃」，秦嵐則堅持「要做個自律的人」，有粉絲提議「姐姐，我替你吃怎麼樣？」，讓秦嵐直呼：「你過份了」，網友們直呼這個封條「傷害不大，侮辱性極強」，秦嵐也無奈，表示自律不容易，要買這個封條，也很不容易。