國內疫情趨緩，但部分專家認為仍不能輕忽。醫藥粉專「MedPartner 美的好朋友」表示，目前確診數字下降仍不夠多，以昨日雙北市及桃園新增的個案數來看，有一半是未隔離的狀態下驗出，仍有傳染給他人的可能，因此北北基桃只要一放鬆，疫情隨時可能再燒起來。

「MedPartner 美的好朋友」昨（7）日於粉專分析，中央流行疫情指揮中心昨公布新增39例本土病例，其中台北市及新北市皆是14例，桃園市則新增11例，3縣市居家隔離驗出陽性人數分別為6、5及10人。

「MedPartner 美的好朋友」認為，其中雙北的確診者，有過半人是在未隔離的狀態下驗出陽性，也就是說，陽性確診的11人都還有可能再傳播給其他人，再加上北北基桃4縣市本來就是一日生活圈，只要一放鬆，疫情隨時可能再燒起來。

「MedPartner 美的好朋友」提醒，國內整體疫情雖有趨緩現象，但不要高興得太早，若輪到自己可以施打疫苗，「拜託趕快去接種」，為了自己安全，也保障家人健康。

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