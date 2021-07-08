行政院通過紓困4.0方案，交通部針對計程車、租賃代僱、遊覽車等駕駛人，發放薪資補貼3萬元，近日卻傳出有1900餘名司機還沒領到紓困，原因竟是公路總局的紓困金「用完了」，讓駕駛人傻眼。對此，公路總局回應，申請數比預估多出6400多件，已動支其他經費，最快1周內把紓困金發出。

公路總局6月4日起辦理駕駛人薪資補貼措施，補貼對象包含計程車、遊覽車駕駛及小客車租賃業代僱駕駛，採一次領薪資補貼3萬元。不過，有駕駛人遲遲拿不到紓困金，經了解才發現紓困金用完了，有1900多人也還未拿到，擔心自己的收入已經銳減，沒有紓困金真的難以養家。

公路總局坦言，受疫情影響，許多人可能在外面求職不順利，投入駕駛的行列增加，加上今年5月疫情嚴重，申請紓困踴躍，計程車、遊覽車、租賃車等駕駛人申請數比預估的多出6400多位。

原本預算編列是根據去年申請合格的申請數做預估，去年受理申請件數為10萬8418件，但今年申請人數卻高達11萬4878件。

公路總局表示，由於紓困經費在接近6月底時已經用完，暫時無法先撥款，目前約有1900多名申請紓困資格通過審查的駕駛待發放紓困金，其中計程車駕駛約有630名。

公總指出，7月1日已經行文給交通部，希望動支其他紓困結餘經費，等交通部同意函下來，就可以把相關經費撥給監理所，最快1周內撥放，將盡速把款項撥給駕駛使用。