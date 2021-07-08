桃園市長鄭文燦表示幫長者服務是一種責任也是幸福。（姜霏攝）

桃園市75歲以上長輩疫苗接種率高達76.55％，為全國第一，桃園市長鄭文燦表示，桃園市採取採取精準的分流政策，也採取了有效的分組方式，且設有許多友善的疫苗接種站，共有31站，分時間、分地點，施打效率很高，醫療團隊專心把接種站做得更完善，民政團隊用疫苗接種通知單分年齡組施打。

鄭文燦表示，幫長者服務是一種責任也是幸福，長者的重症保護是最重要的，接下來會陸續做到65歲，平均的接種率也會到77％，因目前桃園疫苗未獲加碼，中央也說將會給予足夠的疫苗，現階段疫苗有限，高齡保護的部分會先做完。