觀察者網報導，2021世界人工智能大會（WAIC 2021）今天在上海世博中心開幕。上午的開幕式，圍繞大會「智聯世界，眾智成城」的主題展開，體現人工智能技術、產業和應用全球化發展的趨勢。大會開幕式將引領性傳遞以人為本的城市數位化轉型理念與體系，全局性演繹AI賦能經濟、生活和治理的探索與實踐，前瞻性探討人類社會新的倫理與法治規範等。

今天下午的全體會議，將圍繞「以人為本」的城市視角和人工智能自身的進化視角，從產業和科學角度展開深入闡釋。其中城市視角將聚焦人在城市中的生產、生活、秩序三大需要；進化視角呈現人工智能進化帶來的理念發展、產業繁榮、技術進步三大特徵。

人工智能是上海落實國家戰略部署、重點發展的三大先導產業之一，也是城市數位化轉型的重要驅動力量。2021世界人工智能大會由上海市政府與國家發展改革委、工信部、科技部、國家網信辦、中科院、工程院、中國科協共同主辦，會期為7月8日至10日。

今年大會將圍繞「AI賦能城市數字化轉型」方向，探討人工智能技術創新與產業落地的前沿進展，廣泛傳遞城市數字化轉型的理念與價值，推動相關治理和規範形成全球共識。大會繼續堅持「高端化、專業化、國際化、市場化、智能化」的方針，塑造「更人文、更開放、更活力」的生態，實現「活動質量、嘉賓分量、成果數量、觀眾流量、媒體聲量」進一步提升。

今年大會主要由「會議論壇、展覽展示、競賽評獎、應用體驗」四大板塊構成。會議論壇延續「1＋2＋11＋X」總體架構，即1場開幕式、2場全體會議、11場主題論壇和若干場各具特色的論壇活動。

展覽展示規模進一步擴大，實體展覽面積4萬平方公尺，較往年多一倍，還將升級雲平台展覽；競賽評獎以「SAIL獎」為引領，聚集算法大賽、AIWIN、青少年人工智能大賽、青年優秀論文評選等品牌賽事；應用體驗將進一步豐富會場及周邊智能化場景，展現數字化轉型成果。