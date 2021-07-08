由專業講師線上直播授課，讓民眾於居家防疫期間持續培植就業競爭力，順利接軌就業。（台中市政府勞工局提供）

台中市政府勞工局7月起開辦多場「線上職涯講座」，主題多元，包括居家求職視訊面試撇步、實用履歷撰寫秘技、活用APP接軌遠距工作模式、後疫情時代的就業市場趨勢、自媒體時代下的影音自拍術及善用時間管理等；勞工局長張大春說，專業講師均為線上直播，學員能即時與講師互動及提問提升就業競爭力。

利用居家防疫培植就業競爭力。張大春指出，市長盧秀燕相當重視就業議題，6月底已率先推出全國首創「視訊徵才2.0」服務，7月更開辦「線上職涯講座」，讓市民於防疫期間，達到「在家厚植就業力 精進自我遠距學」的效果，全程參與者，還可參加抽獎。

台中市就業服務處說明，線上職涯講座課程以Google Meet線上會議室進行，民眾只要有手機、平板、電腦等行動裝置，並可網路連線，透過簡單三步驟，即可輕鬆連線學習，步驟一「線上報名」：掃描QR-CODE，針對有興趣的課程主題進行點選報名；步驟二「下載軟體」：下載Google Meet視訊軟體，於課前測試網路、音訊及視訊設備；步驟三「登錄上課」：於指定時間登錄會議代碼即可開始上課。

詳細課程資訊請至台中市就業服務處官網查詢，並針對有興趣的課程主題點選報名，也可洽詢新譽公司服務專線(04-22212616 分機207劉小姐、分機202滕小姐)協助完成報名。