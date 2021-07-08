vivo攜手美國國家地理宣布2021「VISION+手機攝影大賽」即起開跑，今年大賽賽制全新升級，共設置33個獎項，並邀請六位國際攝影大師擔任評審，以更專業的方式鼓勵手機使用者積極創作，得獎者除可獲得最高15000元美金(約合新台幣419100元)和入選「VISION+ 年度影集」外，還有機會成為vivo簽約攝影師，享有商業攝影、城市戶外展覽和攝影作品出版的機會，希望鼓勵創作者透過多元豐富的影像，傳遞最真切的人文情感。

vivo在2020年舉辦首屆「VISION+手機攝影大賽」，徵集了來自全球9個國家和地區，超過13.5萬幅風格截然不同的優秀作品，邁入第二屆的2021「VISION+手機攝影大賽」，今年升級更專業權威的國際賽事，評委陣容、大賽賽制和獎勵機制也更加多元，不僅新增設立專業組，加上公開與青年組三個組別共設置33個獎項，同時也邀請英國紀實攝影師Martin Parr、挪威紀實攝影師Jonas Bendiksen、中國大陸人像攝影師肖全、亞爾國際攝影節策展人Laura Serani、蔡司攝影專家Bertram Hoenlinger和美國國家地理評審Michael George等六位不同領域的國際影像大師、學者與專家擔任評審。

2021「VISION+手機攝影大賽」將邀請六位國際攝影大師擔任評審。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

以「人人都是創作者」為理念出發的2021 vivo「VISION+手機攝影大賽」，即日起至9/30開放報名，全球不限品牌手機用戶皆可參加，參賽作品需於2020年1月後使用手機所拍攝，參賽者可以選擇參加多個組別，也可以參加多個投稿單元，同一張作品僅可參與一個單元，但已在其他大賽中獲獎或在公開刊物和媒體上發表過作品不可參賽，獲獎者除可得到獎金、手機、證書外，vivo也將為獲獎者提供商業拍攝、作品城市戶外展示和作品集出版等機會，歡迎各方手機攝影好手來挑戰！比賽相關活動詳情可洽vivo官網。