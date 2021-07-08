歌手黃立行和大陸女星徐靜蕾愛情長跑11年，先前傳出秘婚甚至懷孕，徐靜蕾曾親上火線澄清：「人言可畏，老子減肥！」最近徐靜蕾難得分享黃立行近況，曬出男友打高爾夫球影片，粉絲讚她看男友眼光優秀，徐靜蕾則大方說：「你說這個，那我就不客氣了」，低調曬恩愛，也證明兩人感情依舊。

46歲黃立行與大他1歲才女導演徐靜蕾2010年因合作女方執導的《杜拉拉升職記》傳出緋聞，兩人交往至今11年始終戀情穩定，小倆口也有共識不婚不生，但女方過去曾到美國凍卵，認為要留下「後悔藥」。徐靜蕾曾上《金星秀》，大談跟男友交往7年時的「七年之癢」，讚黃立行做事原則分明，從來不糾結，笑稱男友看上自己應該是因為她好看，更自曝兩人交往過程都很和平，從來沒有爭吵。

徐靜蕾回應網友。（圖／翻攝自suanpieveryday IG）

2年前網上傳出徐靜蕾和黃立行秘密結婚，女方發文獻上新年祝福，引來媒體人好友回應：「新婚快樂」，消息傳開後，徐靜蕾幽默說：「暫無結婚的動力和理由，如果哪天結了，一定告訴大家，總不能就因為閒著也是閒著就結了吧。謝謝關心，給大家拜年。」另有人問為何不結？網友表示：「其實一紙婚約，也是給予彼此的尊重與認可。」

對此，徐靜蕾當時說：「信任還用簽約？那不是顯得不信任了嗎？」強調兩人不差那張紙，也懶得去辦種種麻煩手續。最近徐靜蕾難得放閃，分享黃立行打高爾夫球側拍影片，讚男友：「原來不是在吹牛，還真能打」，網友回：「帥，姐厲害」，徐靜蕾說：「我打得很爛，一點都不厲害」，網友再回：「不是這個厲害，是看男人的眼光，看來還是要自己優秀，像姐姐一樣」，徐靜蕾則說：「喔喔！你說這個那我就不客氣了」，二度又誇獎了一次男友並放閃宣告甜蜜感情近況。