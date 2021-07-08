花蓮慈院林欣榮院長(左二)，為王先生夫妻主持金婚典禮，並送上祝福。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

「老婆，我終於看到你了！」花蓮王先生（化名）與太太感染新冠肺炎，因屬重症，先後被送往慈濟醫院隔離救治，王先生對於傳染給太太頗為自責，在指揮中心宣布夫妻可同室治療後，王先生感動流淚，一同鼓勵與支持打氣下，住院1個多月終戰勝病魔，7日出院正好是結婚滿50週年金婚，院長林欣榮與醫療團隊祝福這對夫妻攜手度過更多的金色歲月。

花蓮慈院自5月中旬疫情爆發後，收治16位新冠肺炎確診病人，其中10位是重症，目前已累積13位病人復原出院。

慈院表示，5月底，王姓夫妻入院第一天，就以中西醫合療方式治療，除了西醫標準用藥，中醫則以淨斯本草飲濃縮液搭配中藥粉一起調理身體，加速復原。兩人染病之初，必須分隔兩病房，指揮中心宣布專責病房可兩人一室時，內科加護病房主任陳逸婷、感染控制室等醫療團隊經過評估後，決定讓王先生夫妻兩人同室。

6月11日，兩人住進同一間病房裡，有陣子沒看到太太的王先生，感動到流淚：「老婆，終於看到你了！」而與先生同住後的王太太也因為有了另一半的鼓勵與支持打氣，變得更積極配合包含俯臥、下床漸進式活動等復健治療。

回想當時住院一個多月經歷，王太太表示，先生當時咳嗽，以為只是感冒，看了耳鼻喉科，吃藥後，還是發燒，醫師建議他去篩檢，才發現自己確診，自己則是沒有症狀，後來出現連續發燒，還暈倒2次，夫妻倆因肺炎症狀變嚴重，呼吸很喘，6月初被轉送到花蓮慈院治療。

王先生緊緊牽著太太的手，回憶自己確診新冠肺炎時，忍不住掉淚懷著愧疚說道，儘管非常害怕血，但都努力撐下去，也謝謝慈濟中西醫療團隊合力救治。

「真的非常的感動，感恩花蓮慈濟醫院救回我們的生命！」

「恭喜王先生、王太太抗疫成功，也恭喜金婚快樂！」院長林欣榮、副院長何宗融、專責病房主任王智賢、護理部主任鍾惠君等人，致贈安心祝福包、淨斯本草飲濃縮液。病房照護團隊在出院這天特別準備了小驚喜，為王太太戴上白色頭紗、王先生別上藍色領帶，在這象徵重生的日子裡，為他們慶祝50年的金婚，讓這對夫妻非常感動。