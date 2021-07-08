疫情之下的自我防護十分重要，但包含口罩、酒精、手套、防護衣、防護罩需親到店面購買，快篩試劑則受法規限制，無法在販賣機販售，相關物資取得不易。中衛防疫消毒包公司向鐵路局承攬，8月將在全國15個火車站設置「防疫360°販賣機」試辦點，販售相關品項，增添防疫便利性。

根據衛福部最新公告的「自動販賣機販售醫療器材遵循事項」規定，販賣機僅能提供保險套、醫用口罩、冷熱敷包、衛生棉和月經量杯，因疫情所需的快篩試劑，未被允許販售，民眾仍需至實體店面選購。

若能增加民眾落實自我篩檢的便利性，將能即時降低病毒傳播鏈，更可降低國人擔心染疫的焦慮心情。

中衛防疫消毒包公司提到，考量到車站是通勤族每日必經之地，如果乘客感到不適，在上車前能自行快篩檢測，將能提高其他乘客的健康安全，不過目前自動販賣機販售規定跟不上疫情需求、落後國外，物資取得不易，防疫效果將受限。

中衛防疫消毒包公司進一步指出，在美國機場、地鐵站、校園都能見到販售防疫物資的自動販賣機，方便民眾取得防護需求資源。透過自動販賣機能即時提供服務，能完全避免人際接觸，降低病毒傳染的機會，但目前台灣交通系統的販賣機仍以飲料、零食為主，未就疫情發展思考乘客需求，因此決定在車站投入防疫販賣機。

中衛防疫消毒包公司因此主動向鐵路局承攬，將於8月在全國共15個火車站設置「防疫360°販賣機」試辦點，其中包含：基隆、八堵、七堵、南港、松山、萬華、汐止、板橋、鶯歌、樹林、桃園、中壢、楊梅、新莊、六家。目前預計每個車站設置1台販賣機，並考量乘客需求，持續增加販賣機數量及商品。

中衛防疫消毒包公司特別提到，之所以將防疫販賣機稱為「防疫360°」，目標在於販售的防疫相關物資一應俱全，除了囊括口罩、酒精、手套、防護衣、防護罩等基礎防疫配備，甚至也規劃販賣快篩試劑，替國人提供全方位保護。