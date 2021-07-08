3＋11爭議 高虹安要陳時中：說清楚、不要擠牙膏式。本報資料照

3＋11檢疫政策，先爆出衛福部長陳時中甩鍋，又被爆出專家會議未曾討論；民眾黨立委高虹安今受訪表示，陳時中要負責就應該說清楚講明白，不應該擠牙膏式，連帶大家對政府的信任度下降。

5月本土疫情大爆發，不少人將矛頭指向中央開放航空業3＋11檢疫標準。除了先前陳時中指會議是由副指揮官陳宗彥負責，隨後被爆，陳宗彥根本沒有參加，分明想甩鍋，日前指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎透露，專家會議從來沒討論過3＋11，那是指揮中心自己的會議，引發各界譁然。

高虹安今在「疫情下的甘苦人生－百貨公司櫃位業者」座談會回應指出，這個會議沒有公衛專家背書，再加上華航跟諾富特管理不佳，造成自主健康管理沒有落實，這整個過程裡，陳時中部長就是扮演一種很空靈的角色，「一直說要負責，或一直說會議這麼多，怎麼記得有沒有？」

她表示，今天問題都很簡單，一、有沒有公衛專家背書？二、有沒有開過會？三、有沒有會議紀錄？這三件事情如果陳時中要負責的話，就應該是要把它講清楚說明白，不是好像擠牙膏式；現在還一直不停的被爆出來說，其實根本沒有開過公衛專家的會議。不知道為什麼政府會這樣面對一個重要的公衛決策。