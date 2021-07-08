中國國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國近日接受外媒採訪表示，中國反壟斷執法從來不是、也不會成為地緣政治的工具。中國企業在海外的經營活動應當獲得公平對待，不要遭遇無端的調查、指控和封鎖。

市場監管總局網站刊登吳振國接受美國期刊The Antitrust Source採訪的全文。他表示，中國在今年將強化重點領域反壟斷執法，查處平台企業壟斷案件，全面落實平台企業併購行為申報義務，並繼續圍繞醫藥、汽車、公用事業等重點民生領域開展執法。

吳振國表示，從執法原則看，中國反壟斷執法嚴格依法進行，無論是國企、外企、民企，始終一視同仁、公平對待。從執法實踐看，去年的執法重點，無論是民生領域還是平台經濟，涉及主體主要是國內企業，行政壟斷執法的對象也主要是國內政府部門。

他指出，未來也會進一步加強中國企業海外反壟斷合規建設，為企業提供必要的指導和幫助。 他還介紹，根據中國全國人大常委會的立法計畫安排，反壟斷法修訂已經列入今年的工作計畫，將爭取盡快推動新的《反壟斷法》頒布實施。