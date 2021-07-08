新竹市議會暑期邀請兩名還在大學就讀的形象大使進駐，分別是就讀宜蘭大學休閒產業與健康促進學系的鍾宜芳，以及就讀靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系的張庭語。兩人進入議會實習，了解議會日常作業，更發揮專長協助議員們組織活動，流利口條也讓議員們留下深刻印象。此次擔任形象大使，兩人表示會努力學習，並更加認識新竹市。

市議會最近出現兩名青春亮麗的女大生鍾宜芳、張庭語，為平日嚴肅辦公的議會注入活潑的氣息。對於兩人在暑假期間成為限定形象大使，兩人表示責任重大，會努力做好本分，熟悉議會工作流程，加上自己擅長的領域及技能，也盼能為議會帶來不一樣的風貌。

日前兩人協助策畫宅在家運動議員PK賽，兩人包辦活動流程及主持，流暢的談吐、超強的活動力讓市議員們驚豔，大讚兩人態度落落大方，對於新科技很了解、新遊戲也快速上手。

市議員黃美慧表示，鍾宜芳、張庭語很有自己的見解，能提供議會時下年輕人最新的想法，此次市議會邀請她們擔任兩名形象大使，也希望藉助她們的能力推出新型的企畫，協助活動發想執行，讓民代與民眾之間更無距離。

即將升上大三的鍾宜芳認為自己個性很開朗隨和，對於新事物保有好奇心，之前有許多活動主持、規畫的經驗，希望能順利完成工作任務。張庭語則表示很榮幸能擔任議會形象大使的，嘗試了許多的第一次，會努力學習並期待收穫滿滿。