指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎5日在節目中說出，「我們專家會議從來沒有討論3+11」，掀起各界爭議。國民黨台北市議員張斯綱痛批，難怪民進黨在立法院表決時要群起反對公開3+11會議紀錄，因為從整件事謊話連篇，竟單憑民進黨立委范雲的協調會，就草率決定，范真是好大的面子。

張斯綱7日在臉書發文表示，指揮中心專家諮詢小組成員自爆專家會議從來沒有討論過3+11決策，那是指揮中心自己的會議，並認為「千萬不能減少隔離期，英國alpha變異株很明顯就是因為縮短隔離期才進來的」。這段發言，讓張忍不住直呼：「什麼？3+11決策根本沒經過專家會議討論！」

張斯綱認為，這段談話重重打臉陳時中和民進黨，也難怪民進黨在立法院表決時要群起反對公開3+11會議紀錄。更證明3+11的決策過程，指揮中心與民進黨從頭到尾都是謊話連篇，竟單憑范雲的協調會，就如此草率決定，「范雲真是好大的面子！」

不僅如此，張斯綱質疑，對於3+11導致後續疫情延燒，陳時中一句「我負責」，請問究竟負責了什麼？又疫情爆發至今確診死亡人數700多人，這個責任陳負得起嗎？張強調：「謊言已至此，呼籲陳時中與民進黨誠實以對吧！」此外，張還隨文附上一張寫著「3+11決策，沒有會議紀錄，沒有專家會議。了不起。負責」的圖片，諷刺意味十足。