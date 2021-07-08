衛福部次長薛瑞元。(中時新聞網直播)

柯文哲稱「被設局」到環南市場 行政院諷：有損他高智商形象

關於台北市長柯文哲昨(7)日在資深媒體人趙少康的直播節目中爆料，他2日到環南市場與中央開會是被「設局」。衛福部次長薛瑞元今(8日)在行政院記者會中回應，這樣有損他高智商形象，環南市場這案子之前透過大數據分析跟精準疫調分析，判斷有群聚也需要積極措施，還有這些個案的安置。

柯文哲昨接受中廣董事長趙少康專訪，談及2日被通知去環南市場「開會」，柯文哲說，當天僅接到中央通知稱要「開會」，結果到現場看到麥克風都架好、手舉牌都拿好，才發現原來被設局「請君入甕」。

對此，薛瑞元今於行政院會後記者會表示，柯市長說他自己被設局，「其實這樣是有損他高智商的形象」，事實上在環南市場的案子，之前透過大數據分析及精準疫調資料，判斷環南市場有群聚，所以指揮中心決定必須介入，跟北市府一起成立前進指揮所。

蘇瑞元說，中央介入措施包括普遍篩檢跟隔離、分流、個案安置等，事前陳時中有親自打電話給黃珊珊通知，柯市長事前也都知情。