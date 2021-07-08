根據國民健康署106年國民健康訪問調查(NHIS)，病毒感染是誘發12歲以下兒童氣喘的最大元凶，佔5成以上。國民健康署呼籲，民眾發現引起氣喘的原因不需驚慌，有3個小撇步可有效防治過敏原，遠離氣喘危機。

過敏性疾病是國人常見的疾病之一，為喚醒民眾對過敏性疾病的重視和預防，世界過敏組織（WAO）和世界衛生組織（WHO）將每年7月8日訂為世界過敏性疾病日。國健署指出，常見的過敏性疾病包含氣喘、過敏性鼻炎及異位性皮膚炎等，其中氣喘急性發作時，嚴重可能造成呼吸困難甚至致命的危險。

根據國民健康署106年國民健康訪問調查（NHIS），未滿12歲兒童，氣喘盛行率為5.6％，引發氣喘之過敏原及刺激物前五名分別為：病毒感染（56.7％）、塵蟎（44.5％）、氣溫急遽變化（42.7％）、空氣汙染（24.6％）、冰冷食物（21.6％）。除此之外，常見還有蟑螂、花粉、寵物毛屑及二手菸、三手菸等。

振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興受訪時進一步說明，病毒不會導致氣喘，而是原本有氣喘的人，因為感染病毒而誘發氣喘；只要是和呼吸道有關的病毒，都很容易使氣喘發作。

國健署提醒，氣喘患者平時可能沒有明顯的症狀，但不代表已經痊癒，一旦碰觸環境隱藏感染、刺激物或過敏原等，便可能誘發嚴重的急性發作，因此氣喘患者平時應多注意並遠離環境中隱藏的氣喘誘發因子，保護自身有效控制氣喘不發作。

國民健康署署長吳昭軍提醒，有3個小撇步可有效防治過敏原，遠離氣喘危機。

由於塵蟎為一般家庭最常見的過敏原，且塵蟎常生長於枕頭、棉被、床墊、絨毛玩具中，務必定期清潔居家環境，每一至兩週用熱水清洗寢具並曝曬於陽光底下，也不宜堆放絨毛玩具或擺放地毯。

抽菸產生的煙霧，對於氣喘病患而言也是刺激性物質，當吸入煙霧就非常有可能引發氣喘，因此當氣喘病患周遭親朋好友有吸菸習慣時，應勸告吸菸者戒菸或自行遠離吸菸者。

另外，氣喘病人對空氣中的汙染物質較為敏感，因此外出時配戴口罩不僅為了防疫，也可避免吸入空氣中粒狀汙染物質，引發氣喘。