大陸觀察者網8日報導，北京時間7日上午，2020-2021賽季NBA總決賽首戰拉開序幕，太陽隊以118：105擊敗公鹿隊。就在這場比賽開打前，NBA總裁席爾佛受訪時談及NBA與中國的關係表示，NBA希望在美中緊張關係中發揮「積極作用」，但是「這並不意味著我們會認同中國發生的一切。我們本質上是一家美國公司，所以我們遵循美國政府的政策。但我希望我們能夠繼續在中國轉播比賽。」

觀察者網報導，在中國轉播比賽確實是NBA利益所在，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱，NBA的中國業務價值50億美元，其中包括了NBA和騰訊達成的價值15億美元的媒體轉播權協定。

2019年10月，NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在推特上發表涉港言論，點燃中國球迷怒火，表達極度不滿。隨即，多家中國企業宣布暫停或終止與火箭隊的合作，央視體育也決定立即暫停NBA賽事轉播安排。

2020年10月10日上午，央視體育恢復對NBA比賽的轉播。盡管如此，至今為止，央視體育轉播的NBA比賽次數仍十分有限。

這一賽季的比賽央視也沒有轉播，NBA此前向CNBC透露，太陽隊和公鹿隊的比賽，央視體育也不會播。

不過，席爾佛希望在可以預見的未來，NBA能在中國繼續轉播。他說，體育比賽可以在中美民眾之間發揮「建設性作用」，「讓大家更好地彼此了解，讓大家看到我們都是人，我們之間有共同之處。如果我們要共同努力解決我們之間的一些問題，這種接觸形式是至關重要的。」

美媒報導，NBA是中國這個世界上人口最多國家最受歡迎的運動聯賽，約有8億球迷。

中新網「國是直通車」報導粗估，失去中國市場，僅火箭隊將每年損失4億人民幣。NBA損失更大。如果NBA這次錯失其積累30年的中國市場，將損失約3.7億美元／年的轉播版權費，NBA球員工資將減少20％。

報導稱，NBA想在中國轉播、在中國賺錢沒問題，但就像中國球迷之前對「莫雷事件」的評價：你不能吃中國還罵中國。央視體育曾在聲明中明確表示：「我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。」