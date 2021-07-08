新冠肺炎疫情在2021年5月大爆發、全國進入三級警戒，衝擊經濟。不過，永豐金控獲利仍逆勢成長。永豐金控公布2021年6月自結盈餘，6月單月稅後盈餘16.89億元，較去年同期成長49.1％、累計上半年稅後盈餘85.67億元，年增率更達51.7％。

永豐金控旗下主要子公司永豐銀行6月稅後盈餘10.07億元，年增率高達78.5％，永豐金證券6月稅後盈餘6.38億元，也較去年同期成長69.2％。

永豐金表示，永豐建構銀行、證券雙引擎，受惠台股上半年動能強勁，永豐金證券獲利也大幅成長，證券子公司占整體金控的獲利比重，今年上半年已經來到28.2％，此外，永豐銀行在海外淨收益持續大幅成長，挹注永豐金整體獲利成長。

永豐金控指出，近年積極整合集團資源，全面推動數位科技化有成，面對此波台灣新冠肺炎爆衝的疫情，永豐金各子公司受惠於數位化的成功，客戶利用數位科技通路的比重大幅提高，截至2021年5月底止，子公司永豐金證券客戶使用電子下單交易筆數佔比達89.6％；永豐銀行的客戶使用數位通路的筆數佔比也高達87.9％，大幅降低疫情對獲利的衝擊。