印度Delta病毒侵台，引發人民的恐慌，對此，前綠委沈富雄提出自己的看法，認為在台灣嚴密的防護下，Delta病毒要在台灣造成另一波大流行非常不容易。

沈富雄今（8日）在臉書發文表示，好不容易由阿公店引爆的「雙城之亂」已近尾聲，台灣卻跟著全球陷入Delta新毒株的恐慌，WHO甚至發出警訊，說Delta病毒已經侵襲98國，將形成新一波的危機。

對於Delta病毒的各種傳言，沈富雄直言，唯一有科學根據的是：它傳得快，在各地新疫情中，逐漸壓倒 Alpha病毒而成為主要病株，尤其在疫苗注射覆蓋率偏低的地方，如美國密蘇里州有燎原之勢。

沈富雄稱，其他來自專家學者、各方政客的人云亦云，都是未經思考、趁勢煽風，徒增人民不必要的焦慮。針對Delta病毒的發展，沈富雄提出3點看法：

(一)、Delta病毒的入境方式與Alpha病毒完全一樣，過去邊防的破口（如華航機師的3-11案）補全即可，堵得了Alpha病毒就堵得了Delta病毒，最近新增的自費防疫旅館及入境PCR顯然是經不起民間壓力而增加的矯枉過正。

(二)、Delta病毒株萬一入境，它的命運與Alpha病毒無異，它在台灣的梅花座式的全民防護網下會力竭而亡，高雄市長陳其邁以R0值計算，聲稱不到三星期，確診數就會高達4000人，事實是秘魯嬤孫入境已近一個月，確診數不過百，屏東尤其是枋寮週邊大篩14136，全部呈陰。

(三)、Delta病毒的致死率及重病率都有可能比Alpha病毒輕。WHO擔心的是病人多，醫療量能會不勝負荷，而且此株不滅，還會衍生新的病毒株，如果有人不幸中鏢導致重症，該擔心的是醫護人員，而不是病患，且Delta病毒的中鏢機會低於在路上跌跤。

總而言之，沈富雄認為，Delta病毒要在台灣造成另一波大流行非常不容易，很遺憾的是，「也許我天賦異稟，大家看空的，我偏看多，沒關係，一個月後便見真章」。