中市大里區立德里環保志工隊，鼓勵民眾可用「5055消毒法」自製消毒水，用10c.c.漂白水加入500c.c.的清水，稀釋出50倍的漂白水，再把抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭1次。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里區立德里環保志工隊，日前到中市警察局霧峰分局十九甲派出所，為警察的辦公環境，清潔消毒。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

研究顯示，新冠病毒在日常環境中可存活數分鐘至數天之久，杜絕病毒傳染，環境消毒非常重要，立德里環保志工，除了針對十九甲公共空間消毒外，也多次到中市警局霧峰分局十九甲派出所，為員警的辦公環境消毒，守護好員警健康，員警才有足夠的量能，維護好地方治安。

霧峰分局十九甲派出所義警分隊副分隊長陳登福，在擔任義警協助員警時，有感於警察任務繁重，常陷於高風險感染環境中，日前與大里區立德里環保志工隊，針對派出所辦公廳舍進行內外大消毒，希望員警出外執勤，回所工作能有個安全的工作環境，到派出所報案的民眾，也能安心。

立德里環保志工隊，除了針對十九甲地區街道、公園等公共場所反覆加強消毒，也多次到派出所廳舍來協助清潔消毒，身體力行力挺警察，與警察站在同一陣線共同來防疫，不讓病毒有機會傳染擴散。

志工們鼓勵民眾平時在家時可運用「5055消毒法」自製消毒水清潔室內環境。用10c.c.漂白水加入500c.c.的清水，稀釋出50倍的漂白水，再把抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭1次，常碰觸到的物品表面，如桌、椅、門把等，就可有效降低病毒傳播污染的風險。

霧峰分局長陳家銘表示，特別感謝十九甲派出所義警副分隊長及志工隊力挺第一線員警，多次到派出所針對廳舍進行清潔與消毒，給員警一個能安心執勤的工作環境，是派出所最佳後盾。同時呼籲大家，疫情警戒第三級期間，民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，並且勤洗手與消毒、做好手部清潔，以及落實實聯制等相關規定，若發現相關違規情事，警方將當場蒐證移請主管機關裁罰。